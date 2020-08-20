Muharrem orucu başladı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

12 gün sürecek muharrem orucu sürecinde Alevi yurttaşlar su içmiyor, et yemiyor, neşeli ve keyifli ortamlardan uzak duruyor.12 günün sonunda ise 12 çeşit malzeme kullanılarak pişirilen aşure çorbası dağıtılıyor.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve tüm yakınları 1340 yıl önce Kerbela’da Yezit’in askerleri tarafından şehit edildi. Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmesi nedeniyle muharrem ayında 12 gün yas-ı muharrem orucu tutmakta. Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün de aşure çorbası pişirilip dağıtılmakta.

Muharremin Hz. Hüseyin’in inandığı yolda haksızlığa ve adaletsizliğe karşı dik duruşun, direnişin simgesi olduğunu belirten Hamdullah Çelebi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çelebi, “Kerbela faciası, peygamber soyuna karşı yapılan bu zulüm, İslam dünyasında kapanmaz yaralar, derinleşen ayrışmalar açmıştır.

Yas-ı muharrem orucu süresince şatafattan, neşeden, keyiften uzak dururuz, su içmeyiz, kan akıtmayız, et yemeyiz. Bizim orucumuz şatafattan, görsellikten, masraftan uzaktır” dedi.

‘İMSAK UYGULANMAZ’

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muharrem Erkan da “Muharrem ayı içerisinde masumu pak orucu 3 gün, yas-ı matem orucu 12 gün toplamda 15 gün oruç tutuyoruz. Muharrem ayında günbatımı oruç açılır.

Etli yemekler yenmez, düğün yapılmaz, neşeli işler yapılmaz, su içilmez, yas-ı matem olduğu için imsak uygulanmaz. Gece yenilen sade (bol çeşitli olmayan) yemeklerle oruç tutulur. Allah cümle canların niyetlerini kabul etsin” ifadelerini kullandı.