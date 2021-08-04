Muhittin Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek, orman yangınlarıyla ilgili büyükşehir meclisini olağanüstü topladı. Toplantıda, neden yardım talep ettiğini açıklayan Böcek, yangın felaketinin büyüklüğünden bahsederken AKP Meclis Grup Sözcüsü Serhat Demir kahkaha attı.
Türkiye 8 gündür kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın sonrası çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.
KAHKAHA ATTI
Antalya'da yaşanan yangılara ilişkin büyükşehir meclisini olağanüstü toplayan ABB Başkanı Muhittin Böcek, yangın felaketinin büyüklüğünden bahsederken AKP Meclis Grup Sözcüsü Serhat Demir kahkaha attı.
TEPKİ ÇEKTİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin youtube kanalında görüntüleri yayımlanan Demir'in, insanların ve ormanda yaşayan birçok canlının hayatını kaybettiği, onlarca evin kullanılamaz hale geldiği ve günlerdir söndürülemeyen yangın felaketine gülmesi tepki çekti.
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