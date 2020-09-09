Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, AKP'li Menderes Türel'den hizmet kıyaslaması!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:52

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 nedeniyle yatırıldığı özel hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi.

Önceki dönem belediye başkanlığı yapan AKP'li Menderes Türel’in paylaşımı ise tepki çekti. Türel, Böcek’in tedavisi sürdüğü sırada, kendisinden önceki dönem ile başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri karşılaştıran bir tweet paylaştı. Türel’in bu paylaşımına altına sosyal medya kullanıcıları Böcek’in tedavi gördüğü hatırlattı ve tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını açıklayan Böcek, 21 Ağustos'ta hastaneden fotoğrafını paylaşmıştı.

Böcek, Twitter paylaşımında "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" ifadelerini kullanmıştı.