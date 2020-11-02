Muhittin Böcek'in bilinci yerine geldi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimliği'nden Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır" denildi. Böcek'in bilincinin yerine geldiği de açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.
25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Solunum makinesine bağlı olan Başkan Böcek'in bilincinin yerine geldiği, istediğini yiyip içebildiği kaydedildi. Solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulanan Muhittin Böcek'in vücudundaki enfeksiyonla mücadelesinin devam ettiği belirtildi.
'DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR'
AÜ Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.
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