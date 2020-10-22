Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada enfeksiyon bulgularının devam etmekte olduğu, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır.”
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