Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği ve son 24 saat içerisinde olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir sürecin yaşanmadığı vurgulandı.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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