Muhittin Böcek'ten 'Muharrem İnce'nin partisine katılacak' iddiasına yanıt
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi saflarına katılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bugüne kadar siyasi zikzak yapmadım, partimdeyim" ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddialarına yanıt verdi.
Konuya ilişkin CNN TÜRK Muhabiri Kıvanç El'e açıklamalarda bulunan Böcek, İnce'nin hastalık dönemimde kendisini birçok kez aradığını ve aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu söyledi. Parti değiştirme fikrinin olmadığını ifade eden Böcek, "Bugüne kadar siyasi zikzak yapmadım, partimdeyim" diye konuştu.
Böcek, ayrıca kendisine böyle bir teklif gelmediğini ve kendisinin de böyle bir talebi olmadığını ifade etti.
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