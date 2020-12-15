Muhtarlarla görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ödenek tepkisi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu videokonferans yöntemiyle görüştüğü muhtarların sorunlarını dinledi ve “Emekliye nasıl iki maaşı çıkardıysam, taşerona nasıl kadroyu çıkardıysam, söz veriyorum sizin muhtarlık kanununu da çıkaracağız. Mutlaka çıkaracağız” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu videokonferans yöntemiyle muhtarlarla buluştu. Buluşmada muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Muhtarların, yetkilerinin kısıtlandığını belirtmeleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Muhtarlığı saygın, seçimle gelen bir makam haline çevireceğiz” dedi.
“NEDEN MUHTARLAR BİRLİĞİ YOK”
Muhtarların sorunlarını ve hedefini belirleyen bir kurum olması gerekliliğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
“Türkiye Belediyeler Birliği var. Neden muhtarlar birliği yok? Niye talep etmiyorsunuz? Her gittiğim yerde anlatıyorum. Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı. Türkiye Muhtarlar Birliği olmalı ki hepinizin hedefini belirleyen, hepinizin sorunlarını dile getiren bir makam olmalı.”
ÖDENEK TEPKİSİ
Kılıçdaroğlu, muhtarlara bütçe değil ödenek verilmesini eleştirerek şunları ifade etti:
“Her birinizin oturduğu mahallede Belediye emlak vergisi alıyor mu? Alıyor. O mahallede yaşayan vatandaş niye yüzde 1’ini muhtar bütçesi için ödemesin? Belediye aldığı paranın yüzde 1’ini muhtar bütçesi olarak versin size. Dolayısıyla ne Belediye’ye yük ne de vatandaşa yük olmadan yüzde 1’ini size ayıracak, siz yüzde 1’ini alacaksınız kullanacaksınız.”
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