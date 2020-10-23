Muhteşem Yüzyıl dizisinden üç oyuncu izinsiz kullanılan görselleri için tazminat istediler
Halit Ergenç, Meryem Sarah Uzerli ve Okan Yalabık’ın görsellerini izin almadan reklam kampanyasında kullanan Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Demirören) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., üç oyuncu ve dizinin yapımcısına 1.5 milyon TL maddi tazminat ve 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.
İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları ‘Muhteşem Süleyman' tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, ‘Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Sarah Uzerli, ‘Pargalı İbrahim'i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012'de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.
Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre oyuncular ve yapım şirketi dava dilekçelerinde Doğan TV ve Teknosa'nın dizinin popülaritesinden faydalanmak amacıyla ürünlerinin pazarlanmasında ve reklamlarında kendilerinden izin almadan ve sözleşmesiz görsellerini kullandıklarını belirtti.
Dizideki karakter fotoğraflarını bir arada bulunmak istemeyecekleri başka dizi ve film karakterleriyle birlikte kullanmak suretiyle itibar ve manevi haklarının zedelendiğini ileri süren 3 oyuncu, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
"TARİHİ KİŞİLİKLERİN TİPLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Doğan TV (Demirören) ve D-Smart avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde dava konusu fotoğrafta hak sahipliğinin tespitinin gerektiğini, tarihi kişiliklerin tipleme olarak kabulünün mümkün olmadığını belirtti.
D-Smart'ın avukatı dilekçesinde, dava açan oyuncuların reklam afişinde birlikte yer aldıkları tiplemeler ve sporculardan dolayı manevi çöküntü halinin kabul edilmeyeceğini belirtti.
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