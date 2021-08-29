Müjde Ar'dan Fazıl Say'a 'yüksek ses' desteği
Dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı'daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine sosyal medya hesabından isyan ederek; "Piyanoyu zor duyuyoruz" yazarak tepki göstermişti. Fazıl Say'a ilk destek sinema sanatçısı Müjde Ar'dan geldi.
Piyanist Fazıl Say, Datça’da konser verdiği sırada çevredeki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesinin piyano sesini bastırdığını söyledi.
Sinema sanatçısı Müjde Ar bir açıklama yayınalayarak Say'a destek verdi. Ar, açıklamasında "İlgili yasalara ve mevzuata rağmen, arsızlığa ve ölçüsüzlüğe dur denilmediği için sözde eğlence mekanları kural tanımıyor" ifadelerini kullandı.
Müjde Ar'ın açıklaması şu şekilde:
Fazıl Say'ın Almanya'da ki bir konserinde duygulanıp göz yaşlarını tutamayan ben, bu çığlığı içimde bastıramıyorum.
Konserde nefes almaktan bile çekinen bir seyirci profili vardı. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Üç kez bis yaptı.
"DUR DENİLMEDİĞİ İÇİN"
Aynı Fazıl Say, Datça ve Alaçatı'daki konserlerinde notaların arasında delirtiliyor. İlgili yasalara ve mevzuata rağmen, arsızlığa ve ölçüsüzlüğe dur denilmediği için sözde eğlence mekanları kural tanımıyor.
Belediyelerin, Çevre Bakanlığı ve benzeri kurumların umursamazlığı nedeniyle bir edepsizliktir gidiyor.
"İYİ Kİ VARSIN FAZIL SAY"
Fazıl Say'ın konser verdiği her il ve ilçede onu yok saymak gibi bir lüksümüz yoktur. Değil terörize edilmiş müzikle onu bastırmak, nefeslerin bile tutulması gerekir.
İyi ki varsın Fazıl Say.
Seninle gurur duyuyoruz.
Müjde AR
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