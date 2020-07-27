Müjde Ar’dan gürültü isyanı!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:57

Sanatçı Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazarak, Bodrum Gündoğan / Kızılburun Mevkii’ndeki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı dayanılmaz gürültü kirliliği sorununu dile getirdi.

“Onlarca yıllık Bodrum ve Gündoğan sakini olarak şimdiye kadar rastlamadığımız türden bir gürültü terörüne dönüşen bu meseleyle ilgili size, yardımcılarınıza ve belediyenize defalarca şikayette bulunduk. Ancak hiçbirine resmi bir cevap verilmedi” diyen sanatçı, mevzuatı hatırlattı:

“Canlı müzik yayını yapılabilmesi için belediyeden veya il özel idaresinden 'canlı müzik izni' alınması zorunludur. İşletmenin canlı müzik izni olsa bile belirlenen saatlerin ve ses seviyelerinin dışında halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapılması halinde canlı müzik belgesinin belediye tarafından iptal edileceği de bilginiz dahilindedir. Öte yandan, Kızılburun mevkii tamamile bir meskun mahal olduğu için, geçmişte belediyeniz meclisi tarafından 'Sessiz bölge' ilan edilmiştir. Böylesi bir bölgede canlı müzik ruhsatı ve izni olmayan bir işletmenin yaşattığı gürültü terörünü durdurmak için harekete geçmemenizi anlamak mümkün değildir.”

Ar, bu mektubu sadece kendisi değil komşuları adına da yazdığını söyledi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Ar, “Duyarlı bir sanatçı ve insana değer veren bir vatandaş olarak, bu dünyada herkesin sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşama sahip olması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için savaşıyorum. Doğudan batıya, köyden kente her birey huzurla üretsin, öğrensin, gelişsin, dinlensin istiyorum. Vatandaş olarak kendi hakkımızı belli bir sınıra kadar koruyabiliriz. İşte o sınırdan sonra sahneye yerel ve kamu otoriteleri girer. Girmelidir de. Biz şu anda o sınırdayız. Tüm kamu otoritelerinden vatandaşlık haklarımızı korumasını bekliyorum” dedi ve belediye başkanına çağrıda bulundu.