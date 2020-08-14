Mükemmel suçu bir kitapla yakalayabilir misiniz?
Max Aub’un ilk kez 1957’de Meksika’da yayımlanan Örnek Suçlar kitabı bu sorunun peşinde gerçeküstü bir serüven. Onlarca katilin cinayet itirafları Max Aub’un deyişiyle ‘dolambaçsız, yatay ya da dikey, şiddeti açıklamaktan başka hiçbir ereği ya da isteği olmayan itirafların’ toplamı.
Meksikalı,
İspanyol deneysel yazar, senarist ve eleştirmen Max Aub, kara mizahın büyük
klasiklerinden biri kabul edilen Örnek Suçlar’ı, yirmi yılda topladığı
malzemeyle yazdığını ve katilleri önyargısız konuşturabilmek için Meksika
dağlarından toplanmış Oaxaca mantarlarından elde edilen bir tür uyuşturucuyu
sorgulamalarda kullandığını ‘itiraf ediyor’.
Kitaptaki
mikro öykülere 31 sanatçının bu suçları yorumlayan çizimleri eşlik ediyor.
Çoğunlukla İspanyol ve Latin Amerikalı sanatçıların yer aldığı baskı titiz
koleksiyoncuları tatmin edecek kadar estetik.
‘Örnek
Suçlar’ kürdanla dişini temizlediği için, adamın yüzünde sivilce olduğu için,
dişçi canını yaktığı için, kahvesini karıştırırken fazla ses çıkardığı için,
sevişirken boş gözlerle tavana baktığı için, yemek yemesi için ısrar etttiği
için, yapışkan bir piyango biletçisinden kurtulmak için, yeni beyaz takım
elbisesini sigara ile yaktığı için, birisi ona cinayet için 20 lira verdiği
için, kendisini yedi kere dansa kaldırdığı için, golü kaçırdığı için, hep aynı
tangoyu çaldığı için, çok konuştuğu için, canı sıkıldığı için, randevusuna geç
kaldığı için, kötü giyindiği için, kendisinden daha akıllı, zengin ve daha
cömert olduğu için, onu uyandırdığı için, midesi ağrıdığı için’ gibi nedenleri
utanma ve pişmanlıktan arınmış, en saf haliyle okura sunuyor.
YOSUNUN ÜSTÜNDE SUYUN FISILTISI!
Max
Aub kitabın önsüzünde “İnsanlar oldukları gibidir. Onları bir anlık insanlık
dışı davranışta bulunmaya iten güdüden, hayat boyu sorumlu tutmak, benim içine
düşmeyeceğim bir özentidir” diyor.
Aub
okuduklarımızın “Yosunun üstünde suyun fısıltısı’ olduğunu söylüyor ve ‘Bütün
öbür kitaplarım gibi bunu da yayımlamamalıydım. Katkım ne? Hiçbir şey. Tarihe
yeni bir şey katamıyorsa, hiçbir şeyin değeri yoktur. Zamanımızın insanı
yalnızca başarısızlıkla ilgileniyor. Son büyük efsane de eskidiğinden değil,
fazla güçlü olduğundan çöküyor” diyor.
Max
Aub’un hayatını ve eserlerini güçlü biçimde şekillendiren belki de en büyük suç
olan savaşlar olmuş. Paris’te doğan Aub, Birinci Dünya Savaşı’ndan kaçmak için
ailesiyle İspanya’ya yerleştikten sonra uzun yıllar gezgin satıcı olarak
çalıştı ve bu süreçte İspanya Sosyalist İşçi Partisi’ne katıldı.
İspanya
İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçi hükümet onu Paris’e kültürel ataşe olarak
gönderdi. 1937’de Picasso’nun ‘Guernica’ eserinin Paris Uluslararası Sergisi’nde
yer almasına ön ayak oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da Vichy hükümeti
tarafından ‘militan komünist, Alman Yahudisi ve casus’ olduğu gerekçeleriyle
çalışma kampına gönderildi. 1942’de kamptan kaçarak Casablanca’dan Meksika’ya
ulaşmayı başardı.
Meksika’dayken
Luis Bunuel gibi sürgündeki diğer İspanyol sanatçılarla beraber çalıştı.
Meksika vatandaşlığını da alan Max Aub, 1972’de, İspanyol faşist diktatör
Franco’nun ölümünden üç yıl önce hayata veda etti.
EN ÇOK YAZMAYI SEVDİ
Aub,
“Hayatta en çok hoşuma giden şey yazmak oldu; nasıl olduğumu anlamak için olsa
gerek, konuşmadan. Anlayacaklar zannettim. Ama bir kez daha yanıldım” diyor. Örnek
Suçlar’ı, ne konuşarak, ne de yazarak, ‘saf duygularla’ öldürerek karanlık bir
sanatı ustalıkla kayıtlara geçiriyor.
Cinayet
için her zaman nedene gerek yoktur. Ama illa gerekiyorsa Max Aub’un aşağıdaki
paragrafı yeterli olabilir: “Aptal olduğu için öldürdüm onu, kötü niyetli,
cahil, salak olduğu için, kalınkafalı olduğu için, hıyar ağası olduğu için,
andavallı, iki yüzlü, hırtın teki olduğu için, yalancı, kalpazan hıyarın biri
olduğu için, Cizvit olduğu için, siz seçin nedenini. Ama şunu unutmayın:
Herhangi bir neden yeterli, iki tane gerekmez.”
Örnek Suçlar ve İtiraflar / Max Aub / Kırmızı Kedi Yayınevi / 144 s.
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