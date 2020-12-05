Mülkiyelilerden Türk Tabipleri Birliği'ne ödül

05 Aralık 2020 Cumartesi, 01:00

Her yıl Mülkiye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) kuruluş günü olan 4 Aralık tarihinde verilen ödülün, bu yıl Türk Tabipler Birliği'ne verilme nedeni şu sözlerle ifade edildi:



"Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanmasını öngören sağlık politikalarını savunması; en temel insan hakkı ve kamu hizmeti olan insan sağlığının korunması; insanların tıbbi tedaviden nitelikli, eşit ve hızlı bir şekilde yararlanması için hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden doktor ve sağlık emekçilerimizin üstün çabaları Türk Tabipleri Birliği’nin ödülü almasındaki en önemli etkenler oldu."

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Isın ödül töreninde şunları söyledi:

"Çağdaş dönemlerde eşi benzeri görülmemiş bir salgın karşısında yer yer son derece elverişsiz koşullarda, canları pahasına görev yapan doktorlar ve sağlık emekçilerinin çalışmaları toplumumuzun tüm kesimlerinin takdirine şayan olmuştur. Türk Tabipleri Birliği ve kıymetli üyelerine, temel bir insan hakkı olan 'sağlık hakkının' savunulmasında gösterdikleri üstün gayretin yanı sıra kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusundaki tutarlı ve bilimi temel alan duruşları nedeniyle Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülünü tüm Mülkiyeliler adına takdim etmekten büyük onur duyuyorum."

Türk Tabipleri Birliği adına ödülü alan Şebnem Korur Fincancı ise şöyle konuştu:

"Bu ödül tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçileri için büyük bir onur ve bizler için motivasyon kaynağıdır. Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek."

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından 2004 yılından beri verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülüne bugüne dek değer görülen kurum ve kişiler arasında Zekeriya Temizel, Güngör Uras, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Cumhuriyet Gazetesi, Medyascope TV ve Dr. Kerem Altıparmak yer almaktadır.