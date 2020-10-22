‘Munzur özgürdür özgür akacak’
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerin kutsal mekânlarından olan Munzur Gözeleri’nde başlayan peyzaj projesinin kültürlerinin yok edilmesinin bir inşası olduğuna dikkat çeken Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) üyeleri, “Munzur özgürdür, özgür akacak” dedi.
DEDEF, dün Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi’ne karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Salona, “Açılan soruşturmalar geri çekilsin, para cezaları iptal edilsin”, “Peyzaj düzenlemesi altında Munzur gözelerinin tahrip edilmesine hayır” pankartları asıldı. DEDEF Genel Sekreteri Hasan Şen, uzun yıllardır mücadele ettiklerini belirterek “Biz aslında bu ülkenin genelinde yaşanan tahribatların bir fiilini kendi coğrafyamızdaki yansımasından görüyoruz. Buna dair verdiğimiz mücadeleler sonucunda birçok yöneticimiz tutuklandı, gözaltına alındı, para cezaları kesildi. Fakat biz coğrafyamıza bu projeyi sokmayacağız” dedi.
‘YIKIM PROJELERİNE KARŞIYIZ’
Ortak basın metnini okuyan DEDEF Yöneticisi Yusuf Ziya Demirçivi, “Yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Bu tahribata karşı, Dersim halkı tepki göstermiş ve değişik tarihlerde basın açıklaması yaparak, cem tutarak ve insan zinciri oluşturarak tepkisini dile getirmiştir. Bu tepkilerin ardından karşı çıkanlara soruşturmalar açılmış ve yüksek oranda para cezaları kesilmiştir. Dersimlilerin toprağına, suyuna, ormanına, kültürüne ve inancına sahip çıkma iradesi engelleniyor. Fakat Munzur özgürdür, özgür akacak. Bizler Dersim halkı olarak yaşam alanlarımıza yönelik her türden yıkım projelerine karşı çıkacağız” ifadelerini kullandı.
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