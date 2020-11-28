Munzur Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler Birlik ve Ensar’da şube başkanı: Dinci vakıflar yuvalandı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Tunceli’de çok sayıda tarikatın ve dinci vakfın farklı isimler altında faaliyet yürüttüğünü ve en yoğun yuvalandıkları kurumun Munzur Üniversitesi olduğunu yaptıkları araştırmayla ortaya çıkaran Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) Başkanı Selman Yeşilgöz, üniversitede Birlik Vakfı ve Ensar Vakfı’nın etkin olduğunu söyledi.

Rektör Ubeyde İpek’e yakın olarak bilinen Dr. Bülent Kar’ın Birlik Vakfı Tunceli Şube Başkanı ve Tunceli Eğitim Bir-Sen Başkanı olduğunu aktaran Yeşilgöz, öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hikmet Esen’in Ensar Vakfı Tunceli Şube Başkanlığı’nı yaptığını açıkladı. Fırat Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Esen, rektör yardımcısı olarak bir çok fakültenin dekan vekillikleri görevlerinden sonra tekrar Elazığ’a döndü. Kısa bir süre önce FETÖ iddiası ile açığa alınan Prof. Mehmet Ateş’in Birlik Vakfı Başkanı Kar’ın yakın arkadaşı olduğunu belirten Yeşilgöz, ikilinin birlikte hazırladıkları yayınların YÖK akademik kaynaklarından görülebileceğini söyledi. Öğretim Görevlisi Ahmet Zülfü Türkoğlu’nun da eski Elazığ AKP Milletvekili Abdulbaki Türkoğlu’nun yeğeni olduğunu hatırlatan Yeşilgöz, Türkoğlu’nun Birlik Vakfı Tunceli Şubesi’nin eski başkanı ve bir zamanlar Rektör İpek’in danışmanlığını yaptığını da ifade etti. Yeşilgöz Türkoğlu’nun geçen yıllarda taciz iddiaları ile gündeme geldiğini ve rektör İpek’in danışmanlık görevinden ayrıldığını ancak Tunceli MYO’da görevini sürdürdüğünü söyledi. DAM Başkanı Yeşilgöz, Birlik Vakfı’nın bir diğer yöneticisi olan Dr. Ekrem Akbulut’un ise kısa bir süre önce Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne geçiş yaptığını belirtti.

Rektör İpek’le birlikte ağırlıklı olarak Elazığ kadrosunun kente geldiğini söyleyen, “Rektör, atandıktan sonra Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Enstitüsü kurmak istemiş Ordu’da katıldığı toplantıda sorulan bir soru üzerine ‘Tabii ki bir boşluk oluşmuş. Alevilikle ilgili bu toplum bir şekilde inancından şöyle veya böyle uzaklaşmış. Uzaklaşınca bu sefer başkaları o alanı doldurmuş ama devletimiz bu son zamanlarda gerçekten Tunceli deyince çok hevesli bir şekilde çalışıyor. Alevilikle ilgili her projemize destek olunuyor, biz bunun rahatlığı içindeyiz’ diyerek itirafta bulunmuştu. Bu Dersim’in Alevi-Kızılbaş inancını asimile etmektir. Birlik ve Ensar Vakfı üniversitede örgütleniyor, Tunceli Cemevi ile yakın diyalog içinde çalışıyorlar. Buradaki amaç kentin inançsal, kültürel dokusunu bozmaktır. Bunun da bir iktidar politikası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

TARİKAT KONTENJANI!

Munzur Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Candan Badem, konuyla ilgili, “Uzman çavuşluktan gelme personel aldılar üniversiteye. Bunlar MHP ve AKP kanalından geliyordu ama içlerinde tarikat kontenjanı vardı. Öğretim görevlilerine verilmeyen lojman imama verildi. Burası tarikatlar için bir üs. Tarikatlar, öğrencileri örgütlemek için özel yurtlar açtı. Yapılan çalışmalarla tarikat ve dini vakıflarla bağlantılı olan akademisyenler Tunceli cemeviyle birlikte devlet olanakları kullanılarak Alevilik inancını asimilasyona uğratmaya çalışıyorlar” dedi.

Söz konusu iddialar ile ilgili aradığımız Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek ise müsait olduğu zaman bir açıklama yapacağını söyledi.