Murakami karantinada kalanlara müzik çalacak

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:30

Japonya’nın dünyada en çok tanınan ve sevilen yazarlarından biri olan Haruki Murakami’nin müziğe olan büyük tutkusu romanlarını okuyanların da çok iyi bildiği bir gerçek. Bir çok karakteri üzerinden farklı müzik türleri hakkında sevgisini okurlarla paylaşan yazar 2018’de de radyoda DJ’lik yapmıştı.

10 bin civarında plak sahibi olan ve önemli bir koleksiyonu bulunan Murakami şimdi bir kez daha mikrofon başına geçmeye hazırlanıyor. Stay Home Special (Evde Kal Özel) başlıklı radyo programında karantinada kalanların kasvetini gidermeyi hedeflediğini söyleyen Murakami 22 Mayıs Cuma günü dinleyicileriyle buluşacak.

