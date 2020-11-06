Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi

Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 21:03
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
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Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.


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