Murat Kurum'dan İzmirlilere uyarı: Ekipler hasar tespiti yapana kadar evlere girmeyin

31 Ekim 2020 Cumartesi, 10:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurttaşları evlere girmeme konusunda uyararak, şunları söyledi:

"AFAD'ımız, Kızılay'ımız, belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptı. Beslenme ihtiyacı Kızılay koordinasyonunda. Bugün fiilen hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri. Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz.

Arama kurtarma faaliyetlerini hassas bir şekilde yürütmek durumundayız. AFAD koordinasyonunda tüm sivil toplum örgütleri ile bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. İnşallah yeni Fatma, Hülya, İnci'lerimizi ekiplerimiz sağsalim çıkaracak. Tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımız bu sevinçlere şahit oldu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERMEKTEDİR’

Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etmektedir. Buradaki koordinasyonu yakından inceleyip, eksikler ile ilgili talimat vermektedirler. Ülkemizin dört bir yanı kenetlenmiş durumda. İzmir'imiz için Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi bir olduk. Tüm yaraları saracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun.

EŞYA YARDIMI YAPILACAK

3 bin çadır kuracağız. Şu ana kadar 750'si kuruldu. Akşama kadar tamamlanacak. İhtiyaç olursa barınma ihtiyacını karşılayacağız. Mobil beslenme ünitelerimiz sahadadır. 49 personel ve 37 araç ile faaliyetimiz sürüyor. Binasından malzemesini alamayacak vatandaşlara eşya yardımı yapılacak.

‘KALICI KONUT ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ’

Kalıcı konut çalışmasına başlıyoruz. Enkaz kaldırılan alanların zemin etütlerine bakacağız. İzmir için daha önce yaptığımız gibi tüm özcerimizle elimizden geleni yaparak, yaraları saracağımızı söylemek istiyorum.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, depremin ardından nefret ve provokatif açıklamalarda bulunan kişilere yönelik soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."

8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıkamada, "8 milyon TL'lik acil yardım ödeneği gönderdik. Bu süre zarfında, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kabinemiz, vekil arkadaşlarımız ile bu yaraları saracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

‘DOĞAL GAZ TEDBİREN KESİLMİŞTİR, İLERLEYEN SAATLERCE VERİLECEK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem anı ile birlikte 4 bin 500 vatandaşımızın elektriği kesilmişti. Dün akşam yeniden enerji vermeye başladık. Şu an 1600 vatandaşın elektriği kesik durumda. Bunların çoğu Bayraklı'da. Doğal gaz 4500 ev için kesiktir. Doğal gaz biraz daha riskli elektriğe göre. AFAD'ın onayı ile doğal gazı da ilerleyen saatlerde vereceğiz. Buradaki önemli tesislerimizde olumsuzluk yaşanmadı. Güvenlik çerçevesinde çalışmalarına devam ediyorlar. Doğal gaz ve elektrik tarafında da sorun bulunmamaktadır" dedi.

PAKDEMİRLİ: İŞLER OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜYOR

Tarım Bakanı Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

"Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız."

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Yapılacak çok şey var iaşesinden cep telefonu şarjına kadar binlerce ihtiyaç var. İzmir’in yanındayız ve çözmek için canla başla ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bütün İzmir’e tekrar teşekkür ediyorum'' dedi.