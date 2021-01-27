Murat Ongun, 'ibretlik video' diyerek Ekrem İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, 24 TV'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı habere tepki gösterdi Ongun, ''Medyadaki vasatlığa ibret bir video" dediği haber için "izleyelim, gülelim" notunu düştü.
24 TV kanalında yayımlanan programda; Hikmet Genç ve Murat Çiçek, kreşler üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'nun kreşleri 400 TL'den 900 TL'ye çıkardığı savunuldu.
Programda ayrıca, "O bedava olacak, bu olacak, hepsi palavra çıktı. Kreş ücretini 400 TL’den 900 TL’ye çıkarmışlar. Anneler isyan ediyor. İyi kazık attı" gibi sözler sarf edildi.
Söz konusu videoda annelerin, AKP'li Fatih Belediyesi'ne tepki gösterdiği görüldü.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı:
''Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video... Ekrem İmamoğlu düşmanlığı belli ki sadece körlük değil, işitme engeli de yaratıyor. Videodaki anneler başka bir kreş zammından bahsederken, bakın “muhteşem ikili” ne yapıyor. İzleyelim, hallerine gülelim.''
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