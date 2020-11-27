Murat Yetkin yazdı: 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
Gazeteci Murat Yetkin, Cumhur İttifakı cephesinde konuşulan senaryoları kaleme aldığı yazıda, "Cumhur İttifakı cephesindeki birinci senaryo, Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmesi. Bu senaryoyla AK Parti içindeki rahatsızlık ara sıra ses yükseltilip fıkradaki gibi 'kuzu değiştirilerek' 2023 seçimi bulunmaya çalışılır. İkinci senaryo Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmemesi. Bu durumda Cumhurbaşkanlığını koruması hala mümkün ama başka partilerle uzlaşma yoluyla gidilecek bir Anayasa değişikliği üzerinden. Hem Meclis’in ve yargının güçlendirilmesi hem de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı kalması uzlaşmayla mümkün." ifadelerini kullandı.
Cumhur ittifakı ile ilgili Ankara kulislerinde geçen iki senaryoyu kaleme alan Gazeteci Murat Yetkin, bugün yayımladığı yazısında iki senaryonun olduğunu söyledi. Yetkin, "Erdoğan'ın Bahçeli ile devam ettiği senaryoyla 2023 seçiminin hemen öncesinde erken seçim kararı ilanıyla Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesinin yolunun açılması olabilir. Bu senaryo ile köklü reformlar değil ancak Bahçeli’nin iznini alan idari ve ekonomik düzenlemeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Yetkin'in "Ankara'da iki cephede iki senaryo belirginleşiyor" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:
Ankara siyaset kulislerinde hem iktidardaki AK Parti-MHP ittifakı hem de muhalefetteki CHP-İYİ Parti ittifakı cephelerinde iki senaryo, ikişer senaryo konuşuluyor. Bu senaryolar 2019 yerel seçimlerinde (MHP karlı çıksa da) AK Parti’nin aldığı yenilgi sonrası bu kadar belirgin değildi. Belirginleşmeye başlamasına yol açan biraz dünyayı da sarsan koronavirüs Covid-19 salgını, biraz da faiz-kur inadıyla daha da bozulan ekonomik dengeler oldu.
İKTİDAR CEPHESİNDE İKİ SENARYO
Albayrak AK Parti tabanında dile getirilemeyen rahatsızlıkların başında geliyordu; aile üyesiydi.
Bir başka rahatsızlık da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin artık sadece hükümet işlerine değil, AK Parti işlerine de karışmaya başlaması. Şimdi Bülent Arınç günah keçisi yapılarak fırtına atlatılmış görünüyor ama sıranın kimde olacağı meçhul.
Cumhur İttifakı cephesindeki birinci senaryo, Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmesi. Bu senaryoyla AK Parti içindeki rahatsızlık ara sıra ses yükseltilip fıkradaki gibi “kuzu değiştirilerek” 2023 seçimi bulunmaya çalışılır. O aşamadaki hamle ise 2023 seçiminin hemen öncesinde erken seçim kararı ilanıyla Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesinin yolunun açılması olabilir. Bu senaryo ile köklü reformlar değil ancak Bahçeli’nin iznini alan idari ve ekonomik düzenlemeler yapılabilir.
İkinci senaryo Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmemesi. Bu durumda Cumhurbaşkanlığını koruması hala mümkün ama başka partilerle uzlaşma yoluyla gidilecek bir Anayasa değişikliği üzerinden. Hem Meclis’in ve yargının güçlendirilmesi hem de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı kalması uzlaşmayla mümkün. Ve sadece İYİ Parti’nin yetmeyeceği de açık.
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