Muric için Lazio iddiası!
Fenerbahçeli Muric için Lazio iddiası ortaya atıldı.
Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muric için İtalyan basını, Lazio’nun da devrede olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muric adı Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiliz kulüplerin peşinde olduğu öğrenilen Vedat Muric için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Serie A ekiplerinden Lazio’nun, 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklamaya başlayacağı öne sürüldü. Muric hakkında yapılan haberlerde Fenerbahçe’nin maddi durumunun da ön plana çıkarıldığı, sarı-lacivertli yönetimin; Vedat Muric ile Altay Bayındır için ciddi bir teklif almaları durumunda satışlarına onay verebileceği belirtildi.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muric, süre aldığı bu maçlarda 15 gol 6 da asistlik performansa imza attı. Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
Video Haberler
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi
- Erzurum'da görüntülendi: İki yavrusuyla böyle oynadı
- Meteorun düşme anının en net görüntüsü ortaya çıktı
- Tarlada buldu, elleriyle besledi
- Görenler gözlerine inanamadı... Pembe renge büründü
- Banka müdürü kadın sokak ortasında saldırıya uğradı
- Türkiye'nin birçok ilinde görüldü! Uzmanından açıklama
- Nagehan Alçı'ya verdiği yanıt programa damga vurdu
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı