Muriç'e koronavirüs şoku
İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Muriç'in virüsü Kosova'da katıldığı düğünde kaptığı düşünülüyor.
Fenerbahçe’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Avro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Vedat Muriç’e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova’ya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriç’in virüse Kosova’da yakalandığı iddia edildi.
Muriç, İtalya'ya gitmeden önce geçen hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve menejerliğe getirimesi beklenen Emre Belözoğlu ile akşam yemeği yemişti.
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