Muş Belediye Başkanı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
AKP'li Muş Belediye Başkanı Asya, Ankara’da katılacağı programlardan önce önlem amaçlı yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu şimdilik 14 gün evinde karantina da olacağını belirten Asya, “Kıymetli Dostlar; Ankara’da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karantinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle dualarınızı beklerim” dedi.
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