Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi!

16 Ekim 2020 Cuma, 18:30

Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunan ve intihara sürükleyen tutuksuz sanık uzman çavuş Musa Orhan’ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı. Mahkeme heyeti Musa Orhan'ın tutuklanma talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı. Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'i bir evde alıkoyarak 20 gün cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olan ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile yurttaşların günler süren tepkisinin ardından hakkında dava açılan ve tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edilmişti.

Tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı, Musa Orhan hakkında açıklama yapmış ve Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurmuştu.