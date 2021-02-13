"Muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:43

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden mağdurlar, sosyal medya üzerinden tanıştıkları, önce telefonla, sonra da evlerinde görüşmeye başladıkları şüphelilere yazdıkları muska karşılığı belirli aralıklarla 130 bin lira verdiklerini, zanlıların 100 bin lira daha vermedikleri takdirde ailelerinden bir kişinin öleceğini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler F.A. ve A.A'yı "dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Evlerinde yapılan aramada muska yazımıyla ilgili bazı belge ve malzemeler bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri ile olayda başka mağdurlar olup olmadığıyla ilgili çalışmalar sürüyor.