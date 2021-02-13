"Muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı
Sivas'ta dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden mağdurlar, sosyal medya üzerinden tanıştıkları, önce telefonla, sonra da evlerinde görüşmeye başladıkları şüphelilere yazdıkları muska karşılığı belirli aralıklarla 130 bin lira verdiklerini, zanlıların 100 bin lira daha vermedikleri takdirde ailelerinden bir kişinin öleceğini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu.
Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler F.A. ve A.A'yı "dini duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Evlerinde yapılan aramada muska yazımıyla ilgili bazı belge ve malzemeler bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri ile olayda başka mağdurlar olup olmadığıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
Video Haberler
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası