Muslera'dan Arda Turan'a jest!
Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın sorumlulukları saha içinde sınırlı kalmayacak.
Sakatlığı nedeniyle muhtemelen ocak ayına kadar sahaya çıkamayacak Uruguaylı eldiven Muslera, Takımına geri dönen deneyimli futbolcu Arda Turan'a birinci kaptanlığı teklif edecek.
Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın sorumlulukları saha içinde sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılı takım içindeki lider oyuncu eksiğini giderecek, Florya'da altyapıda ter döken tüm genç oyuncularla yakından ilgilenip onlara ağabeylik yapacak, ayrıca A takımdaki yerliler ile yabancılar arasındaki diyaloğu arttıracak deneyimli futbolcu; kaptanlık pazubendini de takmaya hazırlanıyor.
Halen sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanı olan Fernando Muslera'nın da 33 yaşındaki yıldız futbolcuya jest yapmayı düşündüğü öğrenildi. Cimbom’da halen birinci kaptanlık görevi Uruguaylı eldivenin. Muslera'nın yokluğunda pazubendi takan Donk'un durumu belirsiz.
Kaynak: Sözcü-Mesut Yıldırım
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