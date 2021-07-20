Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi: Devletin itibarı binaların ihtişamıyla değil, yurttaşlarının refah düzeyiyle ölçülür
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanlığı'na ve KKTC Meclisi'ne yeni bir külliye inşaatı yapılacağını müjdelemesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda yaptığı konuşmada 'müjde' adını verdiği projeyi açıklayarak, "KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz" demişti. Erdoğan ayrıca 500 dönümlük araziye 'millet bahçesi' de yapılacağını söylemişti.
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
Akıncı, paylaştığı açıklamasında, “Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür” dedi.
‘GECEKONDU’ SÖZÜNE GÖNDERME
Akıncı ayrıca, Erdoğan'ın ''KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz" ifadelerinde kullandığı 'gecekondu' sözüne de göndermede bulundu.
"BİR BAŞKASININ KARARI VE LÜTFU OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEZLER"
Akıncı’nın paylaşımı şu şekilde:
“KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık. “Gecekondu” yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür.”
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