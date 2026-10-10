Keri Russell açıkladı: Matthew Rhys, Emmy konuşmasında neden kendisine teşekkür etmedi?

Oyuncu Keri Russell, sevgilisi Matthew Rhys’in 2026 Emmy Ödülleri’nde yaptığı teşekkür konuşmalarında kendisinden söz etmemesinin nedenini açıkladı. Russell, Rhys’e törenden önce kendisine teşekkür etmek zorunda olmadığını söylediğini belirterek, “Beni yükünden at. Bana teşekkür etmene gerek yok. Beni sevdiğini biliyorum” dedi.

Matthew Rhys, geçen ay düzenlenen Emmy Ödülleri’nde Widow’s Bay dizisindeki performansıyla En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu, The Beast in Me dizisindeki rolüyle de En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi ya da Film Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı.

İki ödül almak üzere sahneye çıkan 51 yaşındaki oyuncunun, kendisini desteklemek için salonda bulunan 50 yaşındaki sevgilisi Keri Russell’dan konuşmalarında söz etmemesi dikkat çekti.





“BANA TEŞEKKÜR ETMENE GEREK YOK”

Keri Russell, katıldığı bir podcast programında, Rhys’e ödül kazanması durumunda kendisinden bahsetmemesini bizzat söylediğini anlattı.

Russell, tören öncesinde aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“Törenden birkaç gün önce ona, ‘Pekâlâ, en çok neden endişelendiğini söyleyebilir misin?’ dedim. O da ‘Evet, konuşmak zorunda kalmaktan’ dedi. Ben de ‘Kesinlikle’ dedim. ‘Beni yükünden at. Bana teşekkür etmene gerek yok. Beni sevdiğini biliyorum’ dedim.”

Russell, aynı yayında kendisinin ve Rhys’in birbirlerine karşı hissettiklerini bildiklerini, bu duyguları herkese duyurmaya ihtiyaç duymadıklarını da ifade etti.

MATTHEW RHYS EMMY TARİHİNE GEÇTİ

Matthew Rhys, iki farklı yapımdaki başrol performanslarıyla kazandığı ödüllerle 2026 Emmy Ödülleri’nde öne çıktı.

Widow’s Bay dizisindeki rolüyle ödülünü kabul ederken telaşlı görünen oyuncu; çalışma arkadaşlarına, anne babasına, kız kardeşine ve memleketi Galler’e teşekkür etti.





Rhys, törenin ardından E! News’e verdiği röportajda konuşmasını önceden hazırlamadığını belirterek, “Aslında hiçbir şey hazırlamadım, bu yüzden o konuşmayı berbat ettim” dedi.

2013’TE TANIŞTILAR

Keri Russell ve Matthew Rhys, 2013 yılında The Americans dizisinin çekimleri sırasında tanıştı. Oyunculuklarıyla dikkat çeken ikili, zamanla romantik bir ilişkiye başladı ve birlikteliklerinden bir çocukları oldu.

Çiftin ilişkilerine dair açıklamaları, özel hayatlarını kamuoyuna anlatma biçimleriyle de zaman zaman gündeme geliyor.