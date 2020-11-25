Mustafa Cengiz'den 'adaylık' açıklaması

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:04

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Baskın seçim yapmadıklarını anlatan Cengiz, “Siz baskın seçim görmemişsiniz” diyerek eski başkan Dursun Özbek’in baskın seçim yaptığını dile getirdi. Cengiz, başkan adaylarına mesajlar yollarken, sitemkar ifadeler kullandı. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamaları…

Her eleştiriye saygım var. Ama Allah için yahu! Seçime girdik. Sonrasında 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak’ta da sezon kapandı. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye’yi yolladık. 3 günde oldu. Biz seçim kararını ilan ettiğimiz tarihten 31 Ocak’a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor transfer için 5 gün var. Cennet diyorum. 6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane dayak yedik. Seçim kararını ilan ettiğimizden 4 Ocak’a kadar olan bölüm hariç kaç gün var? Ortada. Durum belli. Kimileri baskın seçim demiş. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün bıraktı. Kadroyu kur, transfer yap. Süpermen miyiz?

Değerli arkadaşlar, otoritenin dediklerine inanmamak, güvensizlik ve bir anlamda anarşi. Biz arkadaşlar başvurduk, cevabı 1 ay sonra geldi. Olağan Mali Genel Kurul için başvurduk. Denetleme raporu okutulmadı. Ağır tüzük ihlali yapıldı. Ankara’dan yanıt geldi. Geniş katılımlı toplantılara Pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Yasal süreç tamamlanana kadar görevinin başındadır yazdılar. Denetlemesiz bir dünya olur mu? Bizim anlaştığımız denetim şirketi belli. Namusumuz, sütümüz denetleniyor. En önemlisi bizim ahlakımız bizim sütümüz.

Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Geçirdiğim darbeler var. Aynı anda 4 ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Galatasaray ile kalbim devam ediyor. Akıl zaten yok! Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan diyorlar o olabilir. Evliler daha iyi bilir. Biz asla baskın seçim yapmadık. Talep ediyorlardı. İstediler. Ne kadar doğru yaptığımız ortada. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat bile sektirmediler. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar zorluysa o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galatasaray için var. Etik etik diyorlar. Etiket için çıkmasınlar, etik için çıksınlar.



