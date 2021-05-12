Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:30

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü evinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için. Belki hedeflerin en önemlisi olacak. Bize ve bütün camiamıza şimdiden bu yolculuğun iyi geçmesini diliyorum" dedi.

"Altay tarihini yakından takip edenler, Altay'ın Türkiye ve İzmir için ne ifade ettiğini çok daha iyi bilirler" diyen Mustafa Denizli, "Bunu da en iyi bilenlerden biri benim. Kulübümüzün bundan sonraki yolculuğu inşallah sene başında koyduğu hedefe ulaşmak içindir. Bütün camia, yönetim kurulu, teknik ve sporcu kadrosu olarak pazartesi gününden itibaren bu yolculuğa başlıyoruz. Bizim için lig maçları bitti. İkinci etap oynayacağız. Bu maçların statüsü farklı. Rakipleri farklı olmayan bir etap" yorumunu yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Hayatımın büyük bir bölümü ikili maçları oynamakla geçti çeşitli alanlarda organizasyonlarda. Kulübümde uzun süre görev yaptıktan sonra daha farklı alanlarda hem şehrimi hem kulübümü hem de ülkemi temsil ettim. Bugün için görevim sadece kulübüm ve şehrim için. Ben, ekip arkadaşlarım İzmir için Altay için her türlü çabayı gösteriyoruz. Pazartesi de göstereceğiz. Geriye dönüp baktığımız zaman aldığımız sonuçlar bizim için çok fazla değer ifade etmiyor. Ama onlardan kullanmamız gereken dersler, bölümler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

"ALTAY'IN YERİ BURASI DEĞİL"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ülkemizde önünde büyük kelimesi olan tek camianın Altay olduğunu söyleyerek, "Bu kelimenin ifade ettiği yer Altay'ın bulunduğu yer değil. Bunu yıllarca sporcusu, takım kaptanı olarak yaşadım. Şimdi inşallah başındaki teknik adam olarak yaşarım. Allah bize o günleri göstersin. Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için. Belki hedeflerin en önemlisi olacak. Bize ve bütün camiamıza şimdiden bu yolculuğun iyi geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Yarın Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik patron, "Yarın çok önemli bir gün ülkemiz adına. Yarın bir bayram ama biz bayramı bu yolculuğun sonunda da yaşamak istiyoruz. Başlangıç da bitiş de bayram olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Play-Off yarı finalde bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'nun da yer aldığının hatırlatılması ve olası İzmir finaliyle ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "İzmir'de futbola başladığım zaman 5 güzide camianın takımı Süper Lig'de yer alıyordu. Sadece Altınordu değil tüm takımların İzmirspor, Karşıyaka dahil o günleri tekrar yaşaması benim en büyük dileğim. Ama içinde doğup büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği Altay'ın yeri çok farklı. İnşallah onlar da gelir ama biz farklı hissettirecek kişi olarak bunu Allah inşallah bana yaşatır" dedi.