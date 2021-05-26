"Mustafa Denizli şampiyon yap bizi" gerçek oldu!

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:08

por Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olurken Mustafa Denizli de tarihe geçti. 500'e yakın maçta Altay forması giyip 150'nin üzerinde gol atan, ardından teknik direktörlük yaşantısına başlayan Mustafa Denizli,sırası ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında şampiyonluk yaşadı. Denizli, formasıyı giydiği Altay'ı da 18 yıl sonra süper lige taşıdı. Mustafa Denizli'nin lakabı Büyük Mustafa'ydı. Maç bitiminde Altay taraftarı, "Mustafa Denizli, şampiyon yap bizi" sloanını atarken, ünlü teknik adam da göz yaşlarına gengel olamadı.

Bilindiği üzere Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Ümraniyespor maçıyla birlikte takımın başına gelmişti. Siyah-beyazlı ekip, Mustafa Denizli ile çıktığı 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

