Mustafa Denizli'ye UEFA'dan jest
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi.
Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi. Son olarak geçen sezon efsane futbolcusu olduğu Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik adamla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.
Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!