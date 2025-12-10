Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!
Paylaş

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

10.12.2025 15:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

Emekliler maaşlarını taşıdıkları bankalardan promosyon alabiliyor. Promosyon miktarı maaş seviyesine ve bankanın uygulamasına göre değişiyor. Banka değişikliği ve bildirim süreçleri ise kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki emekliler hangi bankalardan promosyon alabilir? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon listesi...

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

Emeklilerin bankalardan promosyon alabilmesi için maaşlarını belirli bir bankaya taşıması ve bu bankadan çekme taahhüdünde bulunması gerekiyor. Maaşını istediği bankaya taşıyan emeklilerin bu değişikliği bankaya bildirmesi şart. Bildirimler, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ VE PROMOSYON HAKKI

Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada geçirilen sürenin promosyonu emeklinin hesabında kalırken, geri kalan kısım iade ediliyor.

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyon miktarı, emeklinin maaş seviyesine göre değişiyor. Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon, maaşı en yüksek olan emekliye ödeniyor; maaşı düştükçe promosyon miktarı da azalıyor. Emekliler, bankalardan 3 yılda bir verilen promosyonu yılda bir almayı tercih ediyor.

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYONLARI

Bankalara göre değişen promosyon tutarları, emeklilerin maaş seviyelerine göre farklılık gösteriyor.

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12 bin TL

  • 10 bin - 14 bin 999 TL: 8 bin TL
  • 15 bin - 19 bin 999 TL: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

ŞEKERBANK

Toplam Kazanım: 27 bin 500 TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ürünler: +15 bin 500 TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

ALBARAKA

Toplam Kazanım: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin 600 TL

Ek Ödüller: 9 bin 400 TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Bonus: 10 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Promosyon: 9 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Promosyon: 15 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

ING BANK

Toplam Kazanım: 28 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Promosyon: 13 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 29 bin 500 TL

Ana Promosyon: 29 bin 500 TL'ye varan

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

AKBANK

Toplam Kazanım: 30 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Kazanım: 18 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31 bin TL

Ana Promosyon: 20 bin TL

Ek Ödüller: 11 bin TL

Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilmektedir. Ek ödüller genellikle fatura talimatı, kart kullanımı gibi şartlara bağlıdır.

İlgili Konular: #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #promosyon #emekli promosyonları #emeklilik promosyonu