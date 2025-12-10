Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

Emeklilerin bankalardan promosyon alabilmesi için maaşlarını belirli bir bankaya taşıması ve bu bankadan çekme taahhüdünde bulunması gerekiyor. Maaşını istediği bankaya taşıyan emeklilerin bu değişikliği bankaya bildirmesi şart. Bildirimler, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyon miktarı, emeklinin maaş seviyesine göre değişiyor. Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon, maaşı en yüksek olan emekliye ödeniyor; maaşı düştükçe promosyon miktarı da azalıyor. Emekliler, bankalardan 3 yılda bir verilen promosyonu yılda bir almayı tercih ediyor.