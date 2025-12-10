Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 31 bin TL promosyon veren o banka açıklandı!

Emeklilerin bankalardan promosyon alabilmesi için maaşlarını belirli bir bankaya taşıması ve bu bankadan çekme taahhüdünde bulunması gerekiyor. Maaşını istediği bankaya taşıyan emeklilerin bu değişikliği bankaya bildirmesi şart. Bildirimler, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİ VE PROMOSYON HAKKI
Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada geçirilen sürenin promosyonu emeklinin hesabında kalırken, geri kalan kısım iade ediliyor.
PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Promosyon miktarı, emeklinin maaş seviyesine göre değişiyor. Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon, maaşı en yüksek olan emekliye ödeniyor; maaşı düştükçe promosyon miktarı da azalıyor. Emekliler, bankalardan 3 yılda bir verilen promosyonu yılda bir almayı tercih ediyor.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYONLARI
Bankalara göre değişen promosyon tutarları, emeklilerin maaş seviyelerine göre farklılık gösteriyor.
HALKBANK
Toplam Kazanım: 12 bin TL
- 10 bin - 14 bin 999 TL: 8 bin TL
- 15 bin - 19 bin 999 TL: 10 bin TL
- 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Kazanım: 12 bin TL
ŞEKERBANK
Toplam Kazanım: 27 bin 500 TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ürünler: +15 bin 500 TL
ALBARAKA
Toplam Kazanım: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin 600 TL
Ek Ödüller: 9 bin 400 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Kazanım: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Bonus: 10 bin TL
İŞ BANKASI
Toplam Kazanım: 24 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Promosyon: 9 bin TL
DENİZBANK
Toplam Kazanım: 27 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Promosyon: 15 bin TL
ING BANK
Toplam Kazanım: 28 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Promosyon: 13 bin TL
TÜRKİYE FİNANS
Toplam Kazanım: 29 bin 500 TL
Ana Promosyon: 29 bin 500 TL'ye varan
YAPI KREDİ
Toplam Kazanım: 30 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL
AKBANK
Toplam Kazanım: 30 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL
VAKIFBANK
Toplam Kazanım: 30 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Kazanım: 18 bin TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Kazanım: 31 bin TL
Ana Promosyon: 20 bin TL
Ek Ödüller: 11 bin TL
Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilmektedir. Ek ödüller genellikle fatura talimatı, kart kullanımı gibi şartlara bağlıdır.