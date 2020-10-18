Mustafa Destici, yeniden BBP Genel Başkanı oldu
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kongre'sinde Genel Başkan Mustafa Destici, ilk turda yeniden seçildi.
Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan kongrede, genel başkanlık için Destici ve eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar aday oldu.
Genel başkan adaylığı için Destici 641, Haşim Yanar ise 209 delegenin imzasını topladı.
Aday Haşim Yanar salona girdiğinde delegeler arasında gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Üzeyir Tunç, delegelerden yerlerine oturmalarını ve sakinliği sağlamalarını istedi.
Adayların seçim konuşmasının ardından oylamaya geçildi.
Destici, geçerli 836 oyun 584'ünü alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Haşim Yanar ise 252 oy aldı.
"TÜRKİYE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Genel Başkan Destici, yaptığı teşekkür konuşmasında, "büyük birlik" idealleri ve "büyük Türkiye" hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye'de yaşayan her etnik kökenin umudu olduklarını ifade eden Destici, sorumluluklarını bildiklerini belirtti.
Destici, devleti yönetenlerin doğru yaptıkları işlerde yanlarında olacaklarını, yanlış yaptıklarında ise uyarmaktan geri durmayacaklarını dile getirdi.
Kongre hazırlığında emeği geçenlere ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Destici, konuşmasının ardından gençlik teşkilatı ve Alperen Ocakları üyeleriyle "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söyledi.
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