Mustafa Destici'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Çarçur edilmediğinde herkese yeter

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:35

Cumhur İttifakı ortaklarında BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sinop 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Yolsuzluk gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Destici, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kızdıracak sözler söyledi.

"ÇARÇUR EDİLMEDİĞİNDE HERKESE YETER"



Destici, açıklamasında "Bu ülkenin kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığında, çarçur edilmediğinde, yolsuzluğa ve adam kayırmacılığına çarçur edilmediğinde herkese yeter. Ama ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla iç edilirse, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazanç değil, gayri meşru kazançları...Ama ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla iç edilirse, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazanç değil, gayri meşru kazançlarını yurt dışına çıkarırlarsa millet ekonomik sıkıntı çeker" düşüncesini dile getirdi.

KADDAFİ ÖRNEĞİ VERDİ

Arap Baharı’nda devrilen liderlerden örnekler veren Destici, şunları kaydetti: Kaddafi’nin 250 milyar doları olduğunu söylediler. Sonra ne oldu, o paranın 1 kuruşunu yiyemedi. Kendi sonu ne oldu, çok kötü bir şekilde oldu. Aynı şey bu şekilde ülkesini soyan devlet başkanları için de geçerli. Onun için herkese diyorum ki bu devlet size zaten itibar veriyor. Onun için şeytana uymayın. Memleket parasını dışarı çıkaranlar hem bunu kullanamazlar hem de akıbetleri çok kötü olur. Onun için gelin hep birlikte kazanalım, çalışalım.