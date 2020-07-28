Mustafa Necati Evi önerisine ret

28 Temmuz 2020 Salı, 17:35





CHP, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’ye ait tarihi eve, şeriat çağrıları yapan ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "firavun" diyen Nuri Pakdil’in adının verilmesiyle ilgili Meclis’e araştırma önergesi verdi. Önerge üzerine söz alan CHP’li Uğur Bayraktan, evin daha öncede kurufasülyeci yapılmak istendiğini ancak tepkiler üzerine geri adım atıldığını anımsattı. Mustafa Necati’nin tarihteki önemine ve eğitime verdiği hizmetlere dikkat çeken Bayraktutan “Mustafa Necati’nin ailesi, bu evde adının yaşatılması için bağış şartıyla burayı verdi. Bazı arkadaşlarımız Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştü. O da ‘Ben bu tabelayı geri alamam’ dedi. Sayın Bakan, burası ETS turun binası değil ki! Burası Atatürk’ün arkadaşı olan Cumhuriyet devriminde yer alan bir kahramanın isminin evi. Mustafa Necati’nin adının iadesini yapın, bu yanlışın düzeltilmesini bir kere daha istiyoruz” dedi.

‘Tabela hala asılı duruyor’

Bayraktutan’ın ardından söz alan İYİ Parti’li Metin Ergun de, Mustafa Necati’nin Cumhuriyet dönemi hizmetlerine dikkat çekerek “Bu tarihi yapının eski ismine ve vasfına dönmesini istiyoruz” diyerek önergeye destek vereceklerini belirtti. AKP’li Hüseyin Yayman ise, önergenin aleyhine söz alarak “Bahse konu olan Kültkür Evi'nin adını veren AK Parti’dir” dedi. Yayman, evin önünde asılı duran tabelanın Nuri Pakdil olarak değiştirilmesine karşın “Bu binanın tabelası da hala Mustafa Necati Evi olarak durmaktadır. Bir değerler çatışması AK Parti siyasetinde yer almamaktadır. İsimler üzerinden tartışma ve kamplaşma yaratmak beyhude bir çabadır. Mustafa Necati bizim de bakanımızdır” yanıtını verdi. Yayman’ın ardırdan tekrar söz alan Bayraktutan ise, Kültür Evi’nin adının AKP’li bakanlarca verilmediğini söyleyerek, isim değişikliğinin geri alınması isteğini yineledi.

Teklif reddedildi

Konuşmaların ardından oylanan teklif, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.



