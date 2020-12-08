Mustafa Sandal'dan dikkat çeken Covid-19 yorumu
Mustafa Sandal, Covid-19 ve aşı tartışmalarına dahil oldu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Mustafa Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'BİR TEK BİYOLOJİK DATALARIMIZ EKSİK KALDI'
Sandal, koronavirüsün laboratuvar ürünü olabileceğini ima ederek şunları söyledi:
“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Covid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”
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