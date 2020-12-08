Mustafa Sandal'dan dikkat çeken Covid-19 yorumu

08 Aralık 2020 Salı, 16:00

Şarkıcı Mustafa Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BİR TEK BİYOLOJİK DATALARIMIZ EKSİK KALDI'

Sandal, koronavirüsün laboratuvar ürünü olabileceğini ima ederek şunları söyledi:

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Covid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”