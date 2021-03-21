Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki eyleminin 5'inci gününde gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerine yer verdi.

DHA
21 Mart 2021 Pazar, 09:58
Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama
Abone Ol google-news

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan  bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler