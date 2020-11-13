Mustafa Topaloğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Mustafa Topaloğlu, geçirdiği kalp krizinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı
'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Mustafa Topaloğlu bu sabah bir televiyon programına katıldı. Yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Çağlayan Topaloğlu
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
Video Haberler
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!