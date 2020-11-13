Mustafa Topaloğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Mustafa Topaloğlu, geçirdiği kalp krizinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı

DHA
13 Kasım 2020 Cuma, 15:34
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'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu bu sabah bir televiyon programına katıldı. Yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çağlayan Topaloğlu

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.  


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