Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi: "Teamüllere aykırı"
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunması konusuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Yeneroğlu, "Milletvekilliğinin hızlı bir şekilde düşürülmesi TBMM teamüllerine aykırı olacaktır" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunması konusuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamasını paylaşan Yeneroğlu, "Milletvekilliğinin hızlı bir şekilde düşürülmesi TBMM teamüllerine aykırı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamasının ilgili bölümü şöyle:
"Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığı yargılama boyunca dikkate alınmamış, hukuka aykırı bir şekilde hakkındaki yargılama sonlandırılmış ve mahkumiyet hükmü kesinleştirilmiştir. Atılı suçun işlenip işlenmediğine dair tüm hukuki tartışmalar bir yana, isnat edilen suçun Anayasanın 14. maddesi kapsamında yer alan istisnai suçlardan olmaması nedeniyle de söz konusu yargılama Anayasa’nın 83. maddesine aykırı bir şekilde sürdürülmüştür.
Sn.Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul’da okunması yasama döneminin sonuna kadar ertelenmesi; insan hakları mücadelesi veren bir milletvekilinin yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılmasına izin verilmemesi gerektiğini TBMM Başkanlık Divanına ve kamuoyunun takdirlerine sunarız."
"Milletvekilliğinin hızlı bir şekilde düşürülmesi TBMM teamüllerine aykırı olacaktır!"— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) March 15, 2021
Kocaeli Milletvekili Sn. Gergerlioğlu hakkındaki mahkumiyet kararının #TBMM Genel Kurulu’nda okunmasına ilişkin basın açıklamam: https://t.co/KfnXAKkRf3 pic.twitter.com/bkHOWegbIM
NE OLMUŞTU?
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamaya devam etmiş ve 2 yıl 6 ay hapis cezasını onayarak, kesinleştirmişti. 11 Mart 2021 akşamında Meclis’e geldiği belirtilen dosyanın, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda okunması gündemde
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