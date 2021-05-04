Mutant virüs riski taşıyan İngilize Türkiye’de turist muamelesi gösteriliyor

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İngiltere’nin, Hint varyantı nedeniyle Hindistan ve Pakistan’dan gelen vatandaşları için 1750 Sterlin karşılığında 10 günlük zorunlu karantina şartı getirmesinin ardından İstanbul, “ucuz ve kısıtlamasız” karantina merkezine döndü. Pakistan’dan İngiltere’ye geçişlerde karantinayı hem ucuz hem de hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan isteyen İngilizler, bu süreyi Pakistan’a seyahat kısıtlaması getirmeyen Türkiye’de geçiriyor.

YAYILMA RİSKİ

İngiltere’ye doğrudan gittiklerinde yaklaşık 20 bin TL ödeme yapmak ve otel odasına kapanmak zorunda kalan İngilizler, bu bütçe ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde kalıyor, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan turist gibi dolaşabiliyor. Türkiye, İngiltere’nin kırmızı listesinde yer almadığı için 10 günlük sürenin ardından ülkelerine geçen İngilizler, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan normal yaşamlarına dönebiliyor. Bu durum, Pakistan’da da etkili olan Covid-19’un Hint varyantının Türkiye’de yayılması riskini ortaya çıkarıyor. Türkiye, Hindistan ile seyahatleri durdururken Pakistan’a yönelik bir kısıtlamaya gitmedi.

Pakistan’dan gelen İngilizlerin İstanbul’da turist gibi gezdiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sorunu Meclis gündemine taşıdı. Emir, “Türkiye, mutantlı virüs için yol geçen hanına döndü. Hindistan’dan gelenlere uygulanan 10 günlük karantina önlemi acilen Pakistan için de devreye alınmalı” dedi.

KOCA’YA SORULAR

CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti:

“İstanbul’da bu şekilde kaç karantina merkezi vardır? 21 Nisan’dan beri kaç kişi karantinaya alındı? İstanbul’daki 5 Hint varyantı ilk olarak hangi tarihte tespit edildi? Hindistan’dan sonra en çok Hint varyantının görüldüğü ülke olan Pakistan’dan gelen yolcularla ilgili henüz neden 10 günlük karantina uygulaması başlatılmamıştır?”