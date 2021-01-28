Mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumlarına ilişkin açıklama

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:36

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 7 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

DURUMU AĞIRLAŞAN VAKA BULUNMUYOR

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavilerinin normal olarak sürdürüldüğü belirtildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi.