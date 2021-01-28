Mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumlarına ilişkin açıklama

Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin evlerindeki izole süreci devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA
28 Ocak 2021 Perşembe, 11:36
Mutasyonlu koronavirüs hastalarının sağlık durumlarına ilişkin açıklama
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Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 7 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

DURUMU AĞIRLAŞAN VAKA BULUNMUYOR

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavilerinin normal olarak sürdürüldüğü belirtildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi.


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