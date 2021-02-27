Mutfakta yangın büyüdü: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bu ay 2 bin 719 TL liraya yükseldi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş), Türkiye’deki “açlık” ve “yoksulluk” sınırlarıyla ilgili periyodik araştırmasının şubat ayı sonuçları, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve Covid-19 salgınının özellikle emekçi gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisini dikkat çekici şekilde ortaya koydu
Araştırmaya göre, 2021 Şubat ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 719 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 856 TL oldu.
Bu kapsamda açlık sınırını ifade eden mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 2.5, yıllık bazda yüzde 20.4 arttı.
GÜNLÜK 90 LİRA
Ayrıca açlık sınırı geçen aya göre 67 lira, Şubat 2020’ye göre 462 lira, yoksulluk sınırı da aynı sırayla 218 lira ve 1503 lira yükseldi. Dört kişilik ailenin günlük gıda harcamasının 90 TL’yi aştığı belirtilen Türk-İş açıklamasında, işveren ve hükümet tarafından oyçokluğuyla belirlenmiş olan asgari ücretin net 2 bin 826 lira olduğu da hatırlatıldı.
‘HİZMET’TE AYLIK ÜFE YÜZDE 2.06
TÜİK’in “Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2021” raporuna göre, H-ÜFE geçen ay önceki aya göre yüzde 2.06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 arttı.
Aylık artış, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0.63, konaklama ve yiyecekte yüzde 2.66, mesleki, bilimsel ve teknikte yüzde 3.89, idari ve destekte yüzde 4.85 oldu. Ayrıca bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2.37, gayrimenkulde yüzde 0.12 azalış görüldü.
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