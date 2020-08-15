Müthiş takas: Visca-Ozan
Şampiyon Başakşehir ile Fenerbahçe arasında takas pazarlığı başladı.
Şampiyon Başakşehir ile Fenerbahçe arasında takas pazarlığı başladı.
Kamuoyunda ses getiren takasta Başakşehir'in Boşnak sağ açığı Edin Visca Fenerbahçe'ye gidecek, Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan da Başakşehir'e gelecek.
Bu takasa hem Fenerbahçe'nin hem Başakşehir'in sıcak baktığı Visca'nın da istekli olduğu belirtiliyor.
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