Müyesser Yıldız hakkında karar

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, 3 aydır cezaevinde olan gazeteci Müyesser Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hakimliğin, duruşmaya katılmak isteyen Yıldız'ın avukatını beklemeden karar vermesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 21:44
Müyesser Yıldız hakkında karar
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Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluğunun üçüncü ayında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, avukatın duruşmaya katılmasını beklemeden Yıldız’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Yıldız ifadesinde, '' Yazmış olduğum yazılar nedeniyle suçlanıyorum. Dosyada kısıtlılık olduğu için neyle suçlandığımı bilmiyorum. Ben gazetecilik faaliyeti dışında herhangi bir suç işlemedim'' dedi.

Mahkeme kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan Müyesser Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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