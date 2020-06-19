Müyesser Yıldız için AYM önünde Adalet Nöbeti

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

CHP milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla açıklama yapan Müyesser Yıldız, Silivri’de 15 buçuk ay yattığını anımsatarak, “Şimdi Silivri’den daha azimli ve kararlıyım. Hem bu kumpası bozacağız, hem de 15 Temmuz’un perde arkasını çözeceğiz” dedi. AYM önünde Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KumpasDer) organize ettiği eylemde, “Müyesser Yıldız masumdur” pankartı açıldı.

6 yıl önce “Adalet Nöbeti”ni başlatan isim olan avukat Şule Nazlı Erol, yaptığı konuşmada “Müyesser Yıldız’ın tutukluluğuna son verilmelidir. Adalet herkese lazımdır. Adaleti çekerseniz, devletin çatısı çöker. Siyaset adaletten elini çekmek zorundadır” dedi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, geçmişteki mağduriyetlerin bugün farklı yöntemlerle yaşatıldığını belirterek “O dönemin mağdurlarının bugün Müyesser Yıldız’da olduğu gibi yine mağdur olduğunu görüyoruz. Basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı, buna karşı hak mücadelesi veren baroların susturulmak, sindirilmek için parçalatılmasına çalışıldığı ağır bir baskı süreci yaşıyoruz. Bu baskılardan kurtulmak bazen tek bir kişinin çıkıp bayrağı açmasıyla mümkün olabiliyor” diye konuştu.

KumpasDer Başkanı Ahmet Tatar, yaptığı konuşmada “Adalet Nöbeti’nin başarıya ulaştığı, AYM’nin kumpası bozduğu bu günü, hukuk ve adalet bayramı olarak kutlamak isterdik. Ancak 6. yılında hukuk ve adalet adına derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gazeteciliğine, vatanseverliğine kefil olduğumuz başta Müyesser Yıldız olmak üzere dürüst, namuslu bütün gerçek gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

‘KİRLİ VE KIRIK BİR PLAK’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Türkiye’de kimin içeriye gireceğine bir kişi, kimin dışarıya çıkacağına ise maalesef dünyanın diğer liderleri karar veriyor. Kendisini millet jürisinin reisi olarak gören birisi, kendi zihninde birini mahkûm ettiyse onu serbest bırakmaya hâkimlerin gücü yetmiyor” ifadesini kullandı.

“Bugün Müyesser Yıldız’ı içeride tutanın, AKP’nin geçmişte FETÖ ile birlikte Türkiye siyaset ve adalet tarihine bıraktığı çöp yığınının içinden bulunmuş eski, kirli ve kırık bir plak” olduğuna dikkat çeken Özel, şunları söyledi: “Bugünlerde bile halen ‘Ergenekon’da kumpas vardı ama şu da vardı’ diyerek, o plakları yeniden çalmayla ilgili bir kötü niyet satır aralarında gizlidir. Müyesser Yıldız’ın bu kumpasla içeride tutulması ne tesadüftür, ne bir yanlıştır. Aksine bundan sonra Türkiye siyasetini yeniden kumpas davaları ile etkilemek; Atatürkçü, Cumhuriyetçi, gerçek anlamda milliyetçi, bu ülkenin gerçek sevdalılarına elde bulundurulan yargı gücünü bir kez daha lehe bir sopa olarak kullanmak ve iktidarda tutunmak için alabildiğine yalan, alabildiğine kutuplaştırma siyasetinin ilk adımını atıyorlar.

O ilk adıma karşı sizler en doğru yerde, en doğru zamanda ve en doğru kişilerle birliktesiniz. Hak, hukuk, adalet kazanacak. Müyesser Yıldız kazanacak. Müyesser Yıldız yalnız değildir, masumdur, hepimizin onurudur, namusudur” dedi.

YILDIZ’IN MESAJI

CHP’li Çakırözer, cezaevinde görüştüğü Müyesser Yıldız’ın gönderdiği mesajı okudu. Buna göre Yıldız, “Orada çok anım var. 45 gün müthiş mücadele verdik. Bir avuçtuk ama yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden direndik. Bugün orada olmayı çok isterdim. Oğlum İlim’in omuzlarında karar çıktığı gün nasıl tur attığımı hayatım boyunca unutmayacağım. Balyoz, Ergenekon biz bir aileydik hâlâ da aileyiz.. Ancak süreçte kenara çekilip sessiz kalanlar, gerçek fotoğrafı görmek istemeyenler oldu. Umarım benim tutukluluğum gerçekte bizlerin şahsında ülkemize ne yapılmak istendiğini bir kez daha görmemizi, yeniden kenetlenmemizi sağlar” dedi.

BU KUMPASI BOZACAĞIZ

Müyesser Yıldız, Sincan Cezaevi’nde kendisiyle görüşen Utku Çakırözer’e açıklamalarda bulundu. Olmayan bir dosya üzerinden kendisini savunmaya çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Yıldız, şunları söyledi: “Gerçek niyet belli, casusluk falan değil. 15 Temmuz’un aydınlanmasını istemiyorlar. Yaşadıklarımız eski FETÖ kumpaslarıyla neredeyse bire bir aynı. İsimsiz, imzasız bir ihbar mektubuyla dosya açılıyor. Savcıya da sordum ‘Hani artık isimsiz, imzasız ihbar mektupları delil sayılmayacaktı?’ Dosyanın içinde hiçbir belge yok. O yüzden telefonumdan bilgisayarımda olmayan belge yaratmaya çalışıyorlar. Benim ve oğlumun bilgisayarların imajlarının alınmadan el konulması kabul edilemez. FETÖ kumpaslarında bile imaj alınmıştı. Benim cep telefonum bilgisayarım olmasa davada delil diye hiçbir şey yok!.. Ergenekon döneminde peynir ekmek gibi tutuklama kararları çıkıyordu. Şimdi yeniden o günlere dönüldüğünün hissiyatındayım. Ben kaçacak insan değilim. Delil karartma diyorlar. Neyi karartacağım? Yazdığım yazılar dışında ortada delil mi var? Beni tutuklamaya gerekçe gösterdikleri üç yazıya erişim serbest! Bu süreç, bize yaşatılanlar Türkiye için, hukuk devleti için ayıplı bir süreç ama ben direneceğim, kazanacağım. Bu soruşturmaya baktığımızda FETÖ zamanındakilerden hiçbir farkı yok! O zaman diyorsunuz ki bunlar ya hiç gitmediler ya da geri geliyorlar. Silivri’de 15 buçuk ay yattım. Şimdi Silivri’den daha azimli ve kararlıyım. Hem bu kumpası bozacağız, hem de 15 Temmuz’un perde arkasını çözeceğiz.”