Müzakere pazarlığı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Gözler Astana üçlüsü Ankara-Tahran-Moskova’nın zirve planlarındayken ABD’nin artan baskısıyla destek arayışında da olan İran’ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Türkiye temaslarının ardından dünkü durağı Moskova’ydı.

Zarif’in, geçen pazar Türkiye temaslarını iptal eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgedeki gidişatı ve daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Astana zirvesinin organize edilmesi olasılığını masaya yatırdığı belirtildi. İki bakan ayrıca Rusya ve İran’ın uluslararası hukuku desteklediğine yönelik bir belgeye imza attı.

ABD’YE TEPKİ

Lavrov görüşmede, Astana formatındaki işbirliğinin geleceğini ve iki ülke liderlerinin bir önceki buluşmasında varılan mutabakatlara uygun olarak işbirliği konularını istişare edebileceklerini umduğunu dile getirdi. İran’la imzalanan ve ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin manipüle edilmesine karşı olduklarını belirtti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki çatışmanın taraflarını görüşme masasına geri getirmek için temas halinde olduklarını açıkladı. “Çatışmanın tüm tarafları ile iletişim kurmak gerekiyor, herhangi bir önkoşul olmaksızın müzakere masasına oturmaya ve görüşmelere başlamaya teşvik etmek gerekiyor” dedi.

Lavrov, Astana üçlüsü Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki zirvenin Suriye Anayasa Komitesi’nin ağustos ayında yapacağı oturumdan önce video konferans ile düzenlenebileceğine işaret etti.

Öte yandan Lavrov ile görüşme öncesi Sputnik’e konuşan Zarif, “Aralık 2019’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve bugün yürürlüğe girecek, Suriye’ye yaptırımlar içeren 2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası nedeniyle Şam yönetimiyle ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışacaklarını” dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki üçlü zirvenin de ilk fırsatta yapılacağını kaydetti.

İranlı Bakan, havaalanında yaptığı açıklamada, “ABD ve bazı Batılı ülkeleri uluslararası kuralları ve dengeleri bozma çabası içinde olmakla” suçladı. Zarif önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Toplantıda, Suriye, Libya, gaz ticareti ve ABD’nin İran yaptırımları ele alınmıştı. Çavuşoğlu, Lavrov ile iptal edilen toplantı ile ilgili soruya, “Libya konusunda farklı görüşlerdeyiz ancak temel prensipler konusunda herhangi bir sıkıntı yok” yanıtını vermişti.