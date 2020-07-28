Müzede Sahne: ‘Adı Sanı, İsmi Cismi’...

Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğini üstlendiği ve her yıl belli bir tema üzerinden gösteri sanatları alanındaki işlerden bir seçki sunan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla başlattığı “Müzede Sahne”nin bu yılki başlığı “Adı Sanı, İsmi Cismi’ başlığıyla topyekûn kadın olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2020 Salı, 02:00
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Tema başlığının amacı; özellikle pandemi döneminde daha da artarak şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınların sesi olması...

Bu yıl, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen tiyatro sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile profesyonelleşmesini hedefleyen Tiyatro Kooperatifi’ni destekleyen Müzede Sahne’nin programı, salgının ağır etkilerini yaşayan sahne sanatlarıyla dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

Birçok oyunun sahneleneceği etkinlik 7-15 Ağustos tarihlerinde açık havada yapılacak.


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