Müzede Sahne: ‘Adı Sanı, İsmi Cismi’...

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Tema başlığının amacı; özellikle pandemi döneminde daha da artarak şiddet gören, zorlanan, tehdit altında yaşayan ve hayatını kaybeden kadınların sesi olması...

Bu yıl, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen tiyatro sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile profesyonelleşmesini hedefleyen Tiyatro Kooperatifi’ni destekleyen Müzede Sahne’nin programı, salgının ağır etkilerini yaşayan sahne sanatlarıyla dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

Birçok oyunun sahneleneceği etkinlik 7-15 Ağustos tarihlerinde açık havada yapılacak.