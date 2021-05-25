Müzelerden boşaltılan darphane binalarının Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına temin edileceği belirtildi

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde yaşanan “taşınma skandalı” haberimizin yankıları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada haberimizi doğruladı. Bakanlık, eserlerin Atatürk Havalimanı’nın yanı sıra Maltepe’de oluşturulacak “depo müzelere” götürüleceğini belirtti. Ancak hangi eserlerin taşınacağı ve müzenin halen depo olarak kullandığı tarihi darphane binalarının neden boşaltılacağına ilişkin sorular yanıt bulmadı.

Depolara sürekli eser girişi olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun eserlerin mevcut depolarda korunmasını zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin depolarının rahatlatılması ve koleksiyonun aynı zamanda laboratuvar ortamına da sahip uygun koşullarda saklanması gerektiği” belirtilerek özetle şu ifadeler kullanıldı:

MALTEPE’YE DE ESER GİDECEK

“1. derece deprem bölgesinde yer alan İstanbul’da olası bir deprem ve diğer afet risklerine karşı hazırlıklı olunması ve eserlerin bu risklere karşı da korunması amaçlanmıştır. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne ve bölgedeki diğer müzelere hizmet verebilmesi amacıyla İstanbul’un Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı’nda, Anadolu yakasında ise Maltepe’de bakanlığımız adına tahsisi yapılan alanlarda depo müzeler oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.”

Açıklamayı gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Müzenin eseri, müzeye yakın yerde olmalı ki koleksiyon sorumluları her zaman kolaylıkla kontrolünü sağlayabilsin. Uzakta olan bir alana hâkim olmak daha zordur. Eserler sadece güvenlik personeli inisiyatifinde değildir. Uzmanların sorumluluğundadır” diye konuştu.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ise “İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin deprem için güçlendirilmesi yapılması gereken önemli bir onarımdır. Ancak buradaki eserlerin müzeden çok uzak yerlere taşınması, korunması zorlu bir süreçtir, bu esnada bazı eserler kaybolabilir veya zarar görebilir” denildi.

‘ESERLER, PROTOKOLÜN KONFORUNDAN ÖNEMLİ’

Açıklamayı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tartışmanın temelindeki darphane binalarının, Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına ofis yapılacağını öne sürdü. Polat, “Esas mesele, İstanbul’un en eşsiz lokasyonunda olan Arkeoloji Müzesi’nin depoları durumundaki darphane binalarının Kültür Bakanlığı’ndan alınıp ofise dönüştürülmesi. Böyle değerli binalar bürokratlara ofis yapılacak. Koleksiyonların taşınmasının arka planında bu durumun olması çok üzücü. Bu eşsiz koleksiyon ve binalar, üst düzey protokolün konforundan daha değerlidir” dedi.

Bakanlığın açıklamasındaki depo müze ifadesine dikkat çeken Polat, “Depo müze insanların girebildiği alanlardır. İnsanlar Arkeoloji Müzesi depolarını görmek için insansızlaştırılmış, erişime engellenmiş Atatürk Havaalanı’na nasıl girecek? Depo müze Darphanede neden yapılmıyor’’ diye sordu.

Açıklamayı darphane binaları elinden alınan Kültür Bakanlığı’nın yapmasının ilginç olduğunu, açıklamayı Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar’ın yapması gerektiğini belirten Polat, “Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi bu yanlış karardan vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.