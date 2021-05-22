İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki çok sayıda eserin Atatürk Havalimanı'na taşınacak olması büyük tepki çekti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çok sayıda eserin kapatılan Atatürk Havalimanı’na taşınma skandalına tepkiler çığ gibi. Sosyal medyada çok sayıda kişi taşınmanın yanlış olduğunu ifade ederek tepki gösterdi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da taşınmaya ilişkin “Yanlış ve sakıncalı” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin dün 1. sayfasında yer alan “Skandal taşınma” başlıklı haberimiz ses getirdi. Alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çok sayıda eserin kapatılan Atatürk Havalimanı’na taşınma skandalını ortaya çıkarmıştık. Depoların yanı sıra eserlerin bakımı ve restorasyonunun yapıldığı konservasyon laboratuvarının da müzeden kilometrelerce uzaklıkta bulunan eski havalimanına götürüleceği belirtilmişti. Ulaştığımız bir müze yetkilisi, eserlerin kapatılan Atatürk Havalimanı’na götürüleceğini doğrularken yıllarca müze bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan arkeolog ve müzeci Dr. Şeniz Atik ise “taşınma nedeniyle zaiyatın kaçınılmaz olduğunu” söylemişti.

Haberimizin ardından sosyal medyada çok sayıda kişi eserlerin Atatürk Havalimanı’na taşınmasına tepki gösterdi. Yurttaşlar paylaştığı mesajlarda eserlerin zarar görme ihtimaline karşı endişelerini dile getirerek taşınmanın gerekçelerini sordu. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, paylaştığı mesajında, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarının uzak bir mekâna taşınması yanlış ve sakıncalıdır. Doğru olan, tüm Darphane binalarının, -kararlaştırdığımız üzere- Arkeoloji Müzelerinin ihtiyacı için kullanımıdır” ifadelerini kullandı.

POLAT: YANLIŞ ADIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımıcısı Mahir Polat da “Kent Müzesi için Tarih Vakfı’na tahsisli Darphane binaları 2013 yılında Arkeoloji Müzesi’nin sergi ve depoları için vakfın elinden alınmıştı. Arkeoloji hazinelerini havalimanına götürmek garabeti yerine neden Darphane binaları Arkeoloji Müzesi’ne verilmiyor? Çok yanlış adım” sözlerini kaydetti.

CHP, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Taşınma skandalı TBMM gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, verdiği soru önergesinde taşınma gerekçesini, eserlerin başına gelebilecek zararların hesap edilip edilmediğini, taşınma ve laboratuvarın hazırlanması için ne kadar süre öngördüklerini sordu. Akkuş “Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığına devredilmesi ile başlayan süreçte sanat eserleri yok olma riski ile karşı karşı kalmaya devam ediyor. Daha önce birinci derece sit alanındaki ağaçları yok edilen saray yerleşkesinde, yol düzenleme çalışması yapılırken tarihi eserler zarar görmüştü. Şimdi de Arkeoloji Müzesi’nin deposu olarak kullanılan binaların boşaltılması isteniyor. Bu depoların kapatılan Atatürk Havalimanı’na taşınması gündemde. Bu taşınmada tarihi eserlerin ciddi zarar göreceği aşikârdır. Bir müzenin deposunun müzeye bu kadar uzak olması uzmanlar tarafından eleştirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bilimi dinlemek yerine, Cumhurbaşkanlığı’nın depoları boşaltın taleplerini yerine getirmek için tarihi eserlere zarar verecek yöntemlere yöneliyor” dedi.